(Di giovedì 20 luglio 2023) (Adnkronos) – Prima amichevole estiva oggi giovedì 20 luglio per ilche affronta la. La squadra di Stefano Pioli giocherà alle 17 al centro sportivo diello e la partita si potrà seguire in diretta Tv e streaming su Dazn e Sky. I rossoneri sbarcheranno poi nella costa ovest degli Stati Uniti,saranno i protagonisti di un Pre-Season Tour tra California e Nevada in preparazione alla stagione 2023/24. La prima partita si giocherà domenica 23 luglio 2023 contro il Real Madrid CF al Rose Bowl, iconico stadio di Los Angeles che ha ospitato la finale della Coppa del Mondo del 1994. il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.

Prima amichevole estiva oggi giovedì 20 luglio per il Milan che affronta la Lumezzane. La squadra di Stefano Pioli giocherà alle 17 al centro sportivo di Milanello e la partita si potrà seguire in ...Sto valutando i vari programmi di ritiri e, guarderò le partite in attesa di iniziare una nuova avventura'. A tale proposito, c'è già una squadra all'orizzonte 'C'è stato qualche ...giovedì 20 luglio Ore 17.00 - Atalanta - Rappresentativa Val Seriana Ore 17.00 - Milan - Lumezzane (Diretta Sky e Dazn) Ore 17.00 - Verona - Top 22 Calcio Veronese Ore 18:00 - Lazio - ...

Amichevoli estive, Milan-Lumezzane: orario e dove vederla in tv Adnkronos

Ripartire dopo un titolo storico. E' un'estate di riflessioni per Giovanni Colella, che dopo aver vinto il campionato albanese con il Partizani Tirana ha deciso di lasciare il club della capitale. "Mi ...Vero e proprio dramma per il calciatore e per la sua squadra. Un infortunio molto grave gli è capitato durante le amichevoli di preparazione.