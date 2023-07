Amichevoli estive | Milan-Lumezzane 7-0 | doppietta di Pobega e Colombo

(Di giovedì 20 luglio 2023) (Adnkronos) – Ilsi impone 7-0 nel test amichevole contro la, formazione neopromossa in Serie C, nella prima uscita stagionale della squadra allenata da Stefano Pioli. Doppiette di, e reti di Romero su rigore, Messias e Zeroli, al termine dell'ora di gioco su due tempi. Per i rossoneri in campo sia Sportiello, che Loftus-Cheek e Pulisic, autore di una buona prova. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

Ecco il programma di tutte lein vista della Serie A 2023 - 2024 ATALANTA 16 luglio: ATALANTA - Rappresentativa Città di Clusone 10 - 1 20 luglio: ATALANTA - Rappresentativa Val ...Il francese non convocato per il tour Non c'è Adrien Rabiot tra i giocatori della Juventus convocati dall'allenatore Massimiliano Allegri per la tournee estiva negli Stati Uniti. L'elenco dei ...

