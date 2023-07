Amichevole 2023 | il Napoli parte con una vittoria | sconfitto 6-1 l’Anaune

(Di giovedì 20 luglio 2023) Buona la prima per ildi Rudi Garcia, che nel testinaugurale sul campo di Carciato nel ritiro di Dimaro haVal di Non con il punteggio di 6-1.mai in discussione nonostante il tecnico francese abbia mandato in campo quasi esclusivamente le seconde (e terze) linee. In fondo non si trattava di altro che una prima sgambata, in attesa del secondo match ben più impegnativo contro la Spal di lunedì 24 luglio. Rudi Garcia ha comunque avuto le prime positive indicazioni dalla sua nuova squadra e può guardare con ottimismo al futuro. CRONACA – Primo tempo dominato dal, che si rende pericoloso con grande frequenza e colpisce persino tre pali. Le reti realizzate sono però solamente due ed arrivano entrambe nel giro di 4 minuti. Al 21? è ...

