Amichevole 2023 | Empoli a valanga sul Certaldo | doppietta di Caputo nell’8-0 finale

(Di giovedì 20 luglio 2023) Vittoria convincente per l’, che nell’andata in scena presso il Centro Sportivo di Petroio ha sconfitto con un severo 8-0 il, formazione neopromossa in Serie D. Buone indicazioni per Paolo Zanetti, che ha potuto vedere all’opera sia nuovi acquisti che giovani, i quali sono stati protagonisti di una buona prestazione culminata con una larga vittoria. Sugli scudi, autore di una, ma anche Fazzini e Ranocchia, tra gli altri. CRONACA – Pronti, partenza, via edsubito in vantaggio con Luperto, che sblocca la gara al 9? grazie a un preciso colpo di testa su corner di Ranocchia. Il raddoppio porta la firma di Piccoli, che al 20? va a segno su calcio di rigore. Prima dell’intervallo c’è tempo anche per il terzo gol, la cui firma è di Fazzini, ...

Ecco il programma di tutte le amichevoli estive in vista della Serie A- 2024 ATALANTA 16 luglio: ATALANTA - Rappresentativa Città di Clusone 10 - 1 20 luglio: ATALANTA - Rappresentativa Val ...Il Napoli affronta l' Anaune Val di Non in occasione della primastagionale nel ritiro di Dimaro . Quella contro la squadra che milita nell'Eccellenza trentina, è la prima partita sotto la guida di Rudi Garcia ...Il Napoli ha battuto 6 - 1 in una partitadisputata nello stadio di Carciato i dilettanti dell'Anaune Val di Non. Le reti sono ... 20 luglio

Amichevoli estive 2023 su DAZN: tutti gli incontri, le date e gli orari Digital-Sat News

Non c’è Adrien Rabiot tra i giocatori della Juventus convocati dall’allenatore Massimiliano Allegri per la tournee estiva negli Stati Uniti. L’elenco dei convocati: Szczesny, Perin, Pinsoglio, Daffara ...I giallorossi continuano ad allenarsi in vista della partenza per il ritiro in Portogallo #ASRoma pic.twitter.com/Jx4Ik0lgfX — AS Roma (@OfficialASRoma) July 20, 2023 La Roma di Josè Mourinho co ...