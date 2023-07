American Psycho | il thriller con Christian Bale diventa un fumetto

Il filmcon protagonista Christian Bale sarà alla base di una serie a fumetti pubblicata da Sumerian. Al San Diego Comic - Con 2023 è stato presentato il progetto che è stato ideato anche come ...Sui led compaiono alcune immagini di Mengoni in tenuta sportiva, una citazione dell'iconico allenamento di Christian Bale in "" , il film di Mary Harron nel quale l'attore britannico ...... Luca Guadagnino tornerà alla serialità dirigendo alcuni episodi di The Shards , nuova serie Hbo tratta dall'omonimo libro di Bret Easton Ellis , il chiacchierato autore di. Articoli ...

La casa editrice Sumerian ha annunciato la pubblicazione di un nuovo fumetto ispirato al film American Psycho, con protagonista Christian Bale.Patrick Bateman is not alone this time around. A new comic based on Christian Bale’s iconic madman Patrick Bateman from the cult classic American Psycho will soon get a comic book adaptation, Deadline ...