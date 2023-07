Alluvione | Figliuolo | “Aperti a includere anche altri Comuni delle Marche”

(Di giovedì 20 luglio 2023) ANCONA – “La fase di perimetrazione doveva essere fatta un po’ prima, però c’è sempre modo di rivedere qualcosa se c’è la necessità. In questo momento mi concentro su ciò che è noto, ma siamoa qualsiasi tipo di ingrandimento dell’area del perimetro”. Lo ha affermato il generaledopo un incontro in Regionecon il presidente Acquaroli. Il commissario agli eventi alluvionali del maggio scorso si è detto aperto a ragionare su ipotesi di allargamento dell’area deicoinvolti dal disastro: “Ci sono studi e interlocuzioni con la Protezione civile. Io sono solo un gestore, vado neiriportati nel decreto”. Sono sette quelli finora inseriti nel decreto emergenza, tutti in provincia di Pesaro Urbino: Fano, Gabicce Mare, Monte Grimano Terme, Montelabbate, Pesaro, Sassocorvaro ...

... il governo è stato da subito vicino alle popolazioni colpite dall'di maggio. Per questo, ... che è stata fatta propria dal commissario'. 'Infine " conclude la deputata azzurra " il ......i sostegni necessari a una pronta ripresa che la struttura commissariale del generale...un emendamento che determinerà meno burocrazia per la ricostruzione privata nel post -e che ...Il generale Francesco Paolo, commissario alla ricostruzione per l', "può contare sulla nostra piena collaborazione". "Ma non si può governare la ricostruzione da Roma, a 450 chilometri di distanza, abbiamo ...

Comuni modenesi saranno risarciti anche se la regione non li aveva inseriti. Musumeci risponde all’interrogazione di Barcaiuolo (FDI) per sopperire alle dimenticanze della Regione Emilia-Romagna ...“In Italia non esiste una norma che prevede quanto debba durare lo stato di ricostruzione. Nella valle del Belice dal 1968 è ancora incompleto, lo stesso in Irpinia, lo stesso in Emilia-Romagna, dove ...