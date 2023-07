Alloggi Capodimonte | tutto pronto per l’allaccio alla linea elettrica

(Di giovedì 20 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoCon riferimento all’iter per la consegna delle case di edilizia popolare a, il presidente dell’Acer David Lebro ha comunicato al Sindaco, nel corso di un colloquio, che è stato stipulato dal notaio l’atto di cessione all’Enel della cabina, atto propedeutico a eseguire i lavori perdell’elettricità. L’Enel ha fatto sapere che entro la prima decade di agosto completerà i lavori e otterrà i codici necessari per effettuare i contratti. Completato quest’ultimo step di ordine tecnico-burocratico seguirà l’immediata consegna degliai legittimi assegnatari. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

di, botta e risposta a distanza tra l'assessora Molly Chiusolo e la segreteria cittadina del Pd . 'Il Pd - ha tuonato inizialmente l'assessora comunale alle Politiche abitative - ,...... ritiene che le istanze dei consiglieri comunali del PD siano "banali", giudica parimenti banali le legittime preoccupazioni manifestate degli assegnatari deglidiSe, inoltre, ...Benevento . 'Il Pd, tanto abile da non aver per anni sbloccato nulla né sull'edilizia popolare né suglidi, ora si dedica a soffiare sul fuoco per lucrare un po' di consenso: ma devo dire che sono assai delusa da un atteggiamento politico così banale', lo scrive in una nota l'...

Alloggi Capodimonte a Benevento, tutto pronto per l'allaccio alla ... LabTV

Nuova protesta degli assegnatari delle case Acer. Ieri 52 famiglie beneventane, ancora in attesa di uno degli alloggi popolari di Capodimonte, si sono ritrovate sotto gli uffici dell'Agenzia ...