Allerta massima | prodotti di igiene personale tossici | se ce li hai non usarli

Leggi su grantennistoscana

(Di giovedì 20 luglio 2023) L’allarme è stato lanciato negli scorsi giorni dal RAPEX, il sistema diimpegnato proprio nella segnalazione didannosi per la salute. Allarmi di questo genere non sono di certo nuovi, non solo per quando riguardacome quelli riservati all’. Anche nel settore alimentare, per fare un esempio, capita spesso che vengano segnalaticontenenti sostanze dannose per l’organismo. L’, negli scorsi giorni, è stata lanciata dal RAPEX (ossia il sistema di scambio rapido di informazioni) e riguarda alcune creme molto popolari tra gli acquirenti.: non usare questidedicati all’– ...