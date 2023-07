Alexey Navalny | chiesti 20 di carcere per il russo oppositore di Putin | è accusato di “estremismo”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 20 luglio 2023) La pubblica accusa ha chiesto 20 anni di reclusione con l’accusa di “” per: lo riferisce Ivan Zhdanov, uno dei principali collaboratori dell’, precisando che la sentenza è prevista il 4 agosto.è considerato il principale rivale politico di Vladimire si trova indal gennaio 2021. Le accuse nei suoi confronti sono di matrice politica.era stavo vittima di un avvelenamento da novichok, un agente nervino di fabbricazione sovietica, durante un viaggio in Siberia nel 2020, per cui erano state necessarie delle cure in Germania. Al suo ritorno, la Russia aveva fatto scattare il suo arresto e la detenzione nella colonia penale di massima sicurezza IK-6 a Melekhovo, a 250 ...