Alex Zanardi | nessuno l’ha dimenticato | come sta oggi a più di 3 anni dall’incidente

Leggi su grantennistoscana

(Di giovedì 20 luglio 2023) Modello di atleta e di uomo per moltissime persone,è un simbolo della resilienza: eccosta a trein handbike A seconda della propria età, disi ha un ricordo diverso. Chi è degliSessanta e Settanta, quindi più o meno coetaneo dell’atleta bolognese, sicuramente ricorderà le sue grandi imprese da pilota automobilistico, passione che lo anima fin da quando è piccolo e che si concretizza quando ha soli 14, compleanno per il quale suo padre gli regala il suo primo kart. Chi invece è nato negliNovanta e Duemila, non lo associa alla Formula 1 ma alndbike e alle paralimpiadi, che diventano la sua quotidianità dopo l’incidente al Champ Car ...