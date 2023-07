Alcaraz detronizza Djokovic | inizio di una nuova era a Wimbledon?

(Di giovedì 20 luglio 2023) Viene da Murcia, Spagna, l’uomo, o meglio il ragazzo, che sta riscrivendo la storia del tennis. Carlosha sconfitto Novaknella finale di, aggiudicandosi il suo secondo titolo Slam, il primo sul prato inglese. Rispetto alla semifinale del Roland Garros lo spagnolo non partiva favorito, ma è stato in grado di ribaltare L'articolo proviene da Il Difforme.

Carlos, il Re giovane Passaggio di consegne a Wimbledon: Carlosil suo "idolo" Nole Djokovic Poco prima, in un'intervista, aveva spiegato di non aver ancora elaborato tutto ...... ma dal set point sbaglia due rovesci di palleggio e, sul 6 - 7, viene infilato da una risposta lungolinea di rovescio diche dopo un'ora e 59 minuti di gioco pareggia il conto dei set. ...Nella finale sul Centrale, durata 4 ore e 42 minuti,si è imposto in 5 set, con il punteggio di 1 - 6 7 - 6 6 - 1 3 - 6 6 - 4 . Decisivo l'errore finale di Djokovic, che spedisce la palla in ...

Carlos Alcaraz ha svelato il segreto del successo su Novak Djokovic in finale a Wimbledon: una leggenda gli ha dato una ...Il numero uno al mondo, rientrato a casa, ha detto che non è iniziata una nuova era del tennis, ma le parole di Djokovic lo stimolano molto ...