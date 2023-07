Al via la commissione Lazio per il Giubileo 2025 Simeoni | Un' occasione di crescita

Leggi su agi

(Di giovedì 20 luglio 2023) AGI - Si è svolta oggi al Consiglio Regionale della prima seduta dellaspeciale per ilche avrà il compito di monitorare e verificare tutti gli interventi e i progetti previsti per l'anno giubilare, il secondo, dopo quello del 2015, con Papa Francesco, e che porterà a Roma e neloltre 30 milioni di pellegrini. Dellaspeciale per ilfanno parte 15 consiglieri regionali ed è presieduta da Giorgio(Forza Italia), mentre i due vicepresidenti sono Maria Chiara Iannarelli (Fratelli d'Italia) e Valerio Novelli (M5s). "Il, come tutti ben sappiamo, è un evento di rilevanza internazionale oltre a essere straordinariamente ...