(Di giovedì 20 luglio 2023) Nello splendido anfiteatro romano di Avella, luogo magico impregnato di spiritualità osca e sannita, si inaugura giovedì 20 luglio la 28di, con lo show del leggendario first appeared on il manifesto.

Ricordiamo una nuova asticella nel 2003 fino ad arrivare all'ultimo decennio che ha visto estati sempre più roventi con record su recordravvicinati negli anni. Questo non significa che non ...Ricordiamo una nuova asticella nel 2003 fino ad arrivare all'ultimo decennio che ha visto estati sempre più roventi con record su recordravvicinati negli anni. Questo non significa che non ...Ricordiamo una nuova asticella nel 2003 fino ad arrivare all'ultimo decennio che ha visto estati sempre più roventi con record su recordravvicinati negli anni. Questo non significa che non ...

Al via la 28a edizione di Pomigliano Jazz Il Manifesto

Venti gli equipaggi che si sfideranno nell’edizione 2023, ovvero 13 equipaggi maschili, che percorreranno 1 miglio marino con due giri di boa, e 7 femminili con mezzo miglio marino, ossia un solo giro ...Tutto pronto per la 28a edizione della Regata dei Gonfaloni, VI Memorial Giovanni Verzulli, la classica dell’estate pescarese che si svolgerà sabato 15 e domenica 16 luglio, con la tradizionale gara p ...