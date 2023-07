Al bando regionale per l’infanzia accede solo chi clicca più veloce | l’assessore Poli | “Meccanismo ingiusto”

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 20 luglio 2023) Bergamo. Su 101 progetti ammessi,17 saranno finanziati. Ma a prescindere dalla pochezza delle iniziative che hanno avuto accesso al‘Restiamo insieme’ , tutte rivolte al mondo dele dell’adolescenza, proposte dai Comuni bergamaschi, compreso anche il capoluogo, a stupire è la modalità con quale si ottiene il via libera. E a nulla, praticamente, è valsa la mozione presentata a giugno da Davide Casati, consiglierein forza al Pd, nella quale, appunto, chiedeva la revisione e la conseguente cancellazione del criterio, del metodo di assegnazione: “Il ‘chi prima arriva meglio alloggia’ – racconta Casati – non può e non deve valere quando c’è di mezzo l’assegnazione di risorse pubbliche. Si tratta infatti di un criterio di selezione fortemente iniquo, perché limitando a pochi minuti il tempo ...