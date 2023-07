Affacciarsi alla sponda sud del mediterraneo

Leggi su panorama

(Di giovedì 20 luglio 2023) Egitto, Israele e Autorità nazionale palestinese stanno elaborando una grande strategia di sviluppo. Stavolta l’Italia è in primissima fila. C’è grande fermento nel vicinato prossimo del nostro Paese, e per questo Giorgia Meloni al vertice Nato di Vilnius ha tenuto a richiamare l’attenzione verso Africa eproprio mentre l’opinione pubblica è rivolta verso Ucraina e Taiwan. La presidente del Consiglio ribadisce prima di tutto la sua impostazione strategica: il cosiddetto «Piano Mattei», più volte evocato in occasioni ufficiali, che riprende i vettori africano e mediorientale di Enrico Mattei, rimuovendo però le storiche diffidenze di Mattei verso il mondo «anglo». Meloni segnala inoltre di voler giocare un duplice ruolo. Per un verso, Roma si propone come attore che con la sua marina e le sempre più cruciali dorsali sottomarine presidia i grandi snodi di ...