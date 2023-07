AEW | Il BCC abbandonato dai “rinforzi” soccombe nel Blood & Guts contro i Golden Elite

(Di giovedì 20 luglio 2023) Finalmente il grande giorno è arrivato, questa notte, a Dynamite, il Blackpool Combat Club con PAC e Konosuke Takeshita ha affrontato, in quella che dovrebbe essere stata la resa dei conti, l’che ha trovato in Kota Ibushi l’ultimo membro andando così a riformare iper l’occasione. La stipulazione è stata quella delmatch, ormai una certezza in questo periodo dell’anno, una certezza come match, ma anche una certezza di follia, gesti insani e sangue a fiumi. Non ne vale la pena Ilmatch è stato ovviamente il Main Event della serata di Dynamite. Ad aprire le danze nella doppia gabbia sono stati Claudio Castagnoli e Kenny Omega, con il vantaggio numerico che dopo 5 minuti è ...

AEW: Torna la Golden Elite, Kota Ibushi a Blood & Guts, il BCC sceglie PAC

