Aeroporto di Catania | dopo l’incendio voli a Sigonella

(Di giovedì 20 luglio 2023) di Michela Russo Sono passati tre giorni dalla notte in cui, presso il gate dell’di, è scoppiatoche ha sconvolto una nazione intera. Purtroppo le cause del fuoco sono ancora incerte, si sospetta un malfunzionamento del sistema di aerazione o altre anomalie negli impianti della struttura. Le soluzioni che si sono prese fino ad ora sono state provvisorie, con il dirottamento deiverso gli aeroporti di Termoli e Palermo, ma pare che si sia trovata una risoluzione più stabile. È stato infatti reso noto dal presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, che il comandante italiano della base dimilitare a pochi chilometri da quello di, ha dato la propria disponibilità a supportare lo scalo di Fontanarossa ...

11.30 Scalo,ok Crosetto uso Sigonella Il ministro della Difesa Crosetto ha dato il via libera all'uso dello scalo militare di Sigonella per far fronte all'emergenza dell'dicausata dal rogo di 4 giorni fa al terminal A. Lo ha riferito il governatore della regione Sicilia, Schifani, che ieri sera ha chiamato il ministro Crosetto. Il terminal A di ...... dopo le dovute consultazioni, mi ha informato circa la possibilità dell'utilizzo dello scalo militare, come già avvenuto in una precedente situazione di inagibilità dell'di, a ...Si corre ai ripari per alleviare i disagi dei passeggeri in transito nell'di. Prevista riunione operativa per i dettagli del piano Il modello esiste già ed è stato sperimentato nel 2012: l'militare diSigonella utilizzato per i voli di linea in ...

Aeroporto di Catania, Schifani: “Voli dirottati a Sigonella” QUOTIDIANO NAZIONALE

I Gruppi Parlamentari Sud chiama Nord e Sicilia Vera hanno presentato una formale richiesta di audizione al Presidente della IV Commissione Parlamentare dell’Assemblea Regionale Siciliana, On. Giusepp ...Enac comunica la chiusura del Terminal A di Catania per ulteriori 5 giorni per favorire una migliore comunicazione con i passeggeri ...