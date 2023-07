(Di giovedì 20 luglio 2023) La permanenza di Victora Napoli potrebbe essere una questione aperta: comincia a circolare l’ipotesi diper la cessione Il Napoli è in ritiro pre-campionato a Dimaro-Folgarida e al gruppo mano mano si sono aggregati tutti i giocatori che ancora godevano delle vacanze, dopo gli impegni con le rispettive Nazionali. Fra questi figura anche Victor. Non appena arrivato, il nigeriano è stato accolto dal grande boato del pubblico, accorso in Trentino per seguire da vicino i propri beniamini. Il centravanti del campionato italiano ha salutato indicando con le dita il numero tre come il numero di scudetti conquistati dagli azzurri. Poi ha cominciato a mettersi agli ordini di mister Rudi Garcia. Tuttavia, il ritiro sarà anche la prima occasione per parlare di futuro. Insieme a Victor ...

Napoli . A Dimaro non si parla soltanto del rinnovo di. De Laurentiis sta affrontando anche le situazioni relative a Lozano e Zielinski. Entrambi ...per il quale il presidente spinge per l'A Dimaro non si parla soltanto del rinnovo di. De Laurentiis sta affrontando anche le situazioni relative a Lozano e Zielinski. Entrambi ... per il quale il presidente spinge per l'. Lozano ...Grande entusiasmo dei tifosi che domani però vedranno i campioni solo in panchina, daa Di ... Per il nuovo Napoli si diceall'ipotesi di Lucas Tousart come vice Lobotka, visto che l'ex ...

Addio Osimhen, spunta la data e la squadra Spazio Napoli

Parte domani con il primo test la stagione in campo del Napoli nel ritiro di Dimaro Folgarida. Il club di Garcia esordisce alle 18 contro il club dilettante dell'Anaune, che fu il primo match anche de ...Dopo la cessione di Kim Min-Jae al Bayern Monaco, in casa Napoli nei prossimi giorni ci sarà la partenza di un altro calciatore.