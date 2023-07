Addio Leggenda | Devastante Lutto Nel Mondo Del Cinema!

Leggi su gossipnews.tv

(Di giovedì 20 luglio 2023) Il celebre regista è scomparso all’età di 75 anni. Il suo decesso lascia un vuoto nell’industria cinematografica. Il celebre regista americano Robert Lieberman è scomparso all’età di 75 anni. Il suo decesso lascia un vuoto nell’industria cinematografica. La morte di Lieberman è stata confermata dal figlio Nick, rivelando che la causa è stato un tumore. Il regista ha lasciato una carriera ricca di successi e collaborazioni importanti. Lieberman ha diretto serie TV popolari come X-Files, Dexter e Criminal Minds. Le sue opere hanno conquistato milioni di fan in tutto il, lasciando un segno nella storia dello spettacolo. La sua carriera includeva anche film di successo come “Bagliori nel buio”, “Ducks – Una squadra a tutto ghiaccio” e “Tavolo per cinque”. Ha lavorato con attori talentuosi come Jon Voight e Richard Crenna. Oltre ai film, Lieberman ha diretto spot ...