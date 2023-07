Addio isolamento per i positivi al Covid | il via libera per le ferie estive Schillaci | «Era già ampiamente inapplicato»

(Di giovedì 20 luglio 2023) Stop all’per le persone che risultano positive al Coronavirus. Ad annunciare la caduta della norma è stato il ministro della Salute Orazio, sottolineando che l’indicazione «ormai di fatto risulta inapplicata». Già, perché dopo la dichiarazione della fine dello stato di emergenza (non prorogato dal 31 marzo 2022, ndr), nel corso dei mesi le misure adottate in tempi di pandemia sono progressivamente rimodulate, fino a scomparire. Dapprima lo stop al Green pass, poi la soppressione dei bollettini quotidiani con i numeri dei nuovi casi, dei ricoveri e dei decessi, l’annullamento della quarantena per i contatti stretti e infine la decadenza progressiva dell’obbligo di uso delle mascherine. E l’obbligo diper i? Di fatto, l’ultima circolare ministeriale che aveva regolamentato ...

Dopo l'al Green Pass , dopo oltre tre anni dall'inizio della pandemia, è in arrivo un'altra importante novità per i positivi: chi si ammalerà di Covid non dovrà più mettersi in. Lo ha ...
Per i casi che sono sempre stati asintomatici l'termina anche prima dei 5 giorni con un test negativo. A sollecitare di rimuoverla del tutto è stata la Federazione turismo organizzato, con ...

"È una questione di giorni. Appena c'è il nuovo direttore della prevenzione lo togliamo", ha detto il ministro della Salute parlando a margine del congresso della Fmsi ...Il ministro della Salute Orazio Schillaci ha annunciato la caduta di una delle norme simbolo dell'era Covid: l'isolamento per i positivi al Sars-Cov-2.