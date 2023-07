Addio FIFA nel gaming

(Di giovedì 20 luglio 2023) A settembre gli appassionati di calcio non troveranno sugli scaffali, fisici o digitali,24. Dopo il titolo concorrente prodotto in casa Konami che ha più volte cambiato nome, nel 2019 da “Pro Evolution Soccer”, o “PES”, a “eFootball Pro Evolution Soccer”, fino alla stabilizzazione nel 2021 in “eFootball”, anche il gioco di Electronic Arts si presenterà per l’annata 2023 – 2024 sotto un nome nuovo: “EA Sports FC 24”. Alla base di questo cambiamento diverse motivazioni di natura economica, artistica e progettuale, che hanno come comun denominatore la rottura tra la, la federazione che gestisce nel mondo il gioco del calcio, e Electronic Arts. Motivazioni artistiche, prima di tutto, data la diversa concezione dei due attori di quello che avrebbe dovuto essere il formato del titolo: da incentrare sul solo calcio a 11 secondo la ...

Con tante novità sotto quasi tutti i punti di vista, FC24 segna l’inizio di una nuova era per la simulazione calcistica e gli eSport a base di pallone ...Pronta una pioggia di novità per EA Sporta FC 24, la nuova scoperta entusiasma i fan.Giocatori al settimo cielo, tutti i dettagli ...