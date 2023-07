Acqua | Politecnico Milano sperimenta la fibra ottica contro lo spreco della rete idrica

(Di giovedì 20 luglio 2023) Alla basetecnologia c’è la comune ed economicaper le telecomunicazioni - che porta internet nelle nostre case - in grado di misurare deformazioni al centesimo di millimetro Utilizzare sensori inper monitorare le reti idrichegli sprechi. I ricercatori del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale deldihanno infattito l’uso di sensori distribuiti in(Dfos) basati sulla tecnologia Stimulated Brillouin Scattering (Sbs) per il monitoraggio delle reti di condotte idriche su lunghe distanze. Alla base di questa tecnologia c’è la comune ed economicaper le ...

I ricercatori del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale del Politecnico di Milano hanno ... come quelle causate proprio da perdite d'acqua. La sperimentazione si è articolata in due fasi. Miglioramenti attesi in futuro La tecnologia sperimentata dal Politecnico di Milano verrà ulteriormente sviluppata

