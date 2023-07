Accusa malore in mare | deceduto un 86enne

(Di giovedì 20 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAnziano avverte unine, nonostante l’immediato soccorso, muore. È accaduto questa mattina a Torre del Greco (Napoli): a perdere la vita un uomo di 86 anni. Stando a ciò che si apprende, l’anziano era arrivato in un lido del lungotorrese insieme ad altri componenti del proprio nucleo familiare e aveva deciso di tuffarsi in acqua. Qui avrebbe iniziato a sentirsi male: a dare l’allarme alcuni bagnanti. Portato a riva, all’uomo sono stati prestati i primi soccorsi da alcuni presenti, poi sono arrivati i componenti dell’ambulanza del 118 fatta giungere sul posto. Ma ogni tentativo è risultato vano. Le forze dell’ordine giunte sul posto hanno informato la procura che, dopo avere ricostruito quando accaduto, ha stabilito di non sequestrare la salma per effettuare l’autopsia. L'articolo ...

Accusa un malore mentre si trova in acqua: inutili i soccorsi. Anziano muore sul lungomare di Torre del Greco. È accaduto questa mattina, poco dopo le 11: l'uomo, 86 anni, era presso ...