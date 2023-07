Aborto,. Quelle firme radicali dissennata negazione dell’aiuto

(Di giovedì 20 luglio 2023) Non si trova purtroppo negli archivi che una proposta, dico una, di iniziativa popolare abbia ottenuto il placete due Aule e sia finita in Gazzetta Ufficiale. Tappa ultima il cassetto, per non ...

Un ostacolo da "far fuori" (sic) per un vero diritto all'. Dal loro sito trascrivo: " Per far sì che la libertà riproduttiva non incontri più ostacoli morali e amministrativi e possa essere ......nei grigi corridoi del Parlamento europeo - le posizioni spagnole sono ben più rigide di... Imbarazzo dei popolari - Stop aded eutanasia Santiago Abascal utilizza gli scontri in Francia ...I ricercatori hanno scoperto che, rispetto alle donne che hanno dato alla luce il loro primo figlio,che hanno subito unhanno aumentato il ricorso ai servizi di salute mentale in tre ...

Quelle firme radicali dissennata negazione dell’aiuto Avvenire

In questi giorni estivi si raccolgono firme per cambiare la legge 194. Ma chi può inventare un testo, comporlo a suo modo, sottometterlo all’organo che ha il potere di farlo diventar legge o di cestin ...La proposta di legge manda in cortocircuito il campo progressista. Le femministe insorgono contro radicali e associazionismo lgbtq+ ...