A Wall Street giù Tesla e Netflix dopo i conti Piazza Affari sostenuta dai bancari

(Di giovedì 20 luglio 2023) Chiusura in rosso per la Borsa di Tokyo, dove il Nikkei è stato colpito dai realizzii recenti massimi. Euro a 1,12 dollari e petrolio poco mosso

***: apre contrastata (S&P - 0,2%), pesano ribassi Tesla e Netflix (RCO). 20 - 07 - 23 15:31:36 (0441) 0 NNNN

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 20 lug - I cali di Tesla (-4,6%) e Netflix (-6,3%) dopo le trimestrali pesano sull'apertura a Wall ...Netflix ha deluso Wall Street con entrate inferiori alle stime degli analisti, ma lo sciopero a Hollywood non impatterà il business ...