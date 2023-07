“A Bergamo ho trovato il rigore nel lavoro e un alto numero di fornitori”

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 20 luglio 2023) Stezzano. Quando è arrivato in Italia, nel 2002, avrebbe voluto restarci solo due mesi per uno stage. Il padre importava componenti per la refrigerazione dal nostro Paese, e questa era sembrata la meta più ovvia per un periodo di formazione in azienda. Ma, come spesso accade, le cose non vanno secondo i nostri programmi. E così Reza Seyed Afaghi, nato a Teheran 47 anni fa, in Iran non è più tornato e ha costruito il proprio successo professionale qui. Arrivato con una laurea in Ingegneria meccanica conseguita a Tabritz, nella parte nord-Occidentale dell’Iran, e un visto per studenti in tasca, decide di iscriversi a Ingegneria gestionale nella nostra città: “Avrei fatto lo stage presso un’azienda di Monza e dovevo scegliere se stabilirmi a Milano,o Pavia. Milano mi sembrava una città troppo grande, Pavia non aveva la facoltà che avevo scelto, così sono arrivato ...