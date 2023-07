A Bagnoli non si entra in acqua | per i napoletani la rigenerazione urbana rimane un miraggio

(Di giovedì 20 luglio 2023) di Giovanni Capasso Da decenni, i cittadini di Napoli vivono nell’attesa di unache tarda ad arrivare. Con il mare diancora non balneabile e con il recente annuncio di un significativo aumento dei costi della bonifica, la loro pazienza si è esaurita. Infatti, grazie a una lettera inviata il 19 giugno da Bernardo Mattarella, l’amministratore di Invitalia, al Commissario di, il sindaco Gaetano Manfredi, si è venuti a conoscenza di enormi rallentamenti nel processo di riqualificazione die della scoperta di aree ancora contaminate nonostante fossero state già bonificate in precedenza. I costi aggiuntivi ammontano a 232 milioni di euro, triplicando l’importo preventivato. La promessa di una città rinata e di uno sviluppo urbano sostenibile risale a ben 30 anni ...

