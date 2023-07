5 bevande rinfrescanti per l' estate

(Di giovedì 20 luglio 2023) Come dissetarsi inpreparando ottime, utili per combattere il caldo e reintegrare i sali minerali persi con la sudorazione

Leggermente lassativa e diuretica, ha proprietàe disintossicanti, oltre a proteggere ... I consigli in più Evitaalcoliche e zuccherate Prediligi la frutta di stagione, le verdure ...E se ti piace bere acqua, succhi di frutta, tè freddo o altredurante la giornata, saprai bene quanto sia importante avere a portata di mano una bottiglia o un bicchiere che ...Oltre all'acqua, si possono preferirefresche come succhi di frutta senza zucchero aggiunto, tè freddo non zuccherato o infusi di erbe. Evitaregassate, alcol e...

Bevande rinfrescanti per over 65

Come dissetarsi in estate preparando ottime bevande rinfrescanti, utili per combattere il caldo e reintegrare i sali minerali persi con la sudorazione ...Estate è sinonimo di serate all’aperto con gli amici, e cosa c’è di meglio che accompagnare tutto con un delizioso e rinfrescante cocktail estivo Scopriamo ...