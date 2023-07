18esima tappa Tour De France 2023 | sprint vincente di Asgreen | Vingegaard in giallo

(Di giovedì 20 luglio 2023) Kasper Asgrren vince ladelde, da Moutiers a Bourg en Bresse di 185 km, precedendo alloEenkorn e Abrahamsen con i quali era andato in fuga per 180 km. La classifica generale rimane invariata consempre in maglia gialla a tre frazioni dal termine.DE: LA CRONACA Prova di forza del danese Jasperche, dopo una lunga fuga, brucia tutti in volata portando a casa la diciottesimadelDe. Il corridore della Quick-Step ha costruito la vittoria dopo una fuga iniziata dopo appena 5 km insieme ad Abrahamsen, ...

Il corridore belga Wout van Aert, compagno di squadra della maglia gialla Jonas Vingegaard, non prenderà parte alladel Tour de France per raggiungere la sua compagna in procinto di partorire. "Come tutti sanno, Sarah è incinta e le cose cominciano a diventare più chiare a casa. In consultazione con ..."Il mio posto è a casa, mia moglie ha bisogno di me" PARIGI (FRANCIA) - Il Tour de France di Wout Van Aert finisce qui. Il corridore belga non prenderà parte allaper tornare a casa e stare vicino alla moglie Sarah che sta per dare alla luce il loro secondo figlio. A confermarlo via social anche la Jumbo - Visma. "Come tutti sapete, Sarah è ...numero 18 oggi, giovedì 20 luglio, per il Tour de France 2023. Lunga 185 km, vede la partenza da Moûtiers (dipartimento della Savoia) e l'arrivo a Bourg en Bresse, nella regione dell'Auvergne ...

Tour de France 2023, oggi 18esima tappa: programma, percorso ... Adnkronos

Roma, 20 lug. (Adnkronos) - Kasper Asgreen ha vinto in volata la 18esima tappa del Tour de France. Il danese della Soudal Quick-Step è al suo primo successo nella Moutiers-Bourg en Bresse di 184,9 km.(Adnkronos) - Kasper Asgreen ha vinto in volata la 18esima tappa del Tour de France. Il danese della Soudal Quick-Step è al suo primo successo nella Moutiers-Bourg en Bresse di 184,9 km. Battuti in ...