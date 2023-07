150 preferenze GPS e GAE 2023 | le risposte alle vostre domande QUESTION TIME con Pascarella Flc Cgil LIVE Giovedì 20 luglio alle 14 | 30

(Di giovedì 20 luglio 2023) Continuano gli speciali di Orizzonte Scuola per aiutare i lettori nella compilazione della domanda delle 150per le supplenze da GaE o GPS. Nuovo appuntamento in diretta su Facebook e YouTube con, la rubrica di consulenza curata dalla nostra redazione. L'articolo .

Max, si partecipa ad un turno di algoritmo [LO SPECIALE] È possibile inviare un quesito all'indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di ...Max, si partecipa ad un turno di algoritmo [LO SPECIALE] Immissioni in ruolo e supplenze docenti 2023: le risposte alle vostre domande [IN AGGIORNAMENTO]Entro le ore 14 del 31 luglio 2023 gli aspiranti supplenti inseriti nelle GaE e/o nelle GPS possono presentare domanda finalizzata alla scelta delleper poter ottenere incarico al 30 giugno o 31 agosto 2024. L'istanza è compilabile altresì, da coloro che ne hanno titolo, per le assunzioni a tempo determinato finalizzate al ruolo da ...

Supplenze GaE e GPS 2023/24: scelta 150 preferenze, assunzioni sostegno. Al via le domande. GUIDA Ministero ed elenco scuole per comuni e distretti Orizzonte Scuola

Nelle 150 preferenze non andranno inserite necessariamente le stesse scuole scelte per le graduatorie d'istituto.Dal 17 luglio 2023 alle 9,00 ha preso il via la procedura per la scelta delle 150 sedi da parte dei docenti inseriti in GAE, GPS prima e seconda fascia ed elenchi aggiuntivi, e continuerà fino al 31 l ...