11 docenti e 20 borse di studio per sostenere la formazione musicale Concluso il LEVI campus 2023 della Fondazione Levi di Venezia

Leggi su newsagent

(Di giovedì 20 luglio 2023) Ogni anno laoffre ai dottorandi in musicologia provenienti dalle università di tutto il mondo un ciclo di seminari teorici ed esperienziali di alto livello formativo e professionale Si è conclusa la sesta edizione del, un ciclo di seminari gratuito tenuto da 11che ha coinvolto 20 dottorandi in discipline musicologiche provenienti da tutto il mondo, per supportare la loroaccademica. Ilè organizzato dallaUgo e Olga, centro di ricerca che raccoglie nella sua Bibliotecauna ricca raccolta di testi musicali e musicologici. L’edizione, ...