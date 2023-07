ZENS | il brand olandese premia la “libertà” di ricarica in modalità wireless

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Ilproduttore dell’innovativa gamma di caricabatterie per la, propone sul mercato prodotti altamente tecnologici e dal design insuperabile Dal 2011,è un’azienda innovativa focalizzata sullo sviluppo e la produzione di prodotti per. Situata nel cuore della “Silicon Valley” europea,è l’epicentro della tecnologia e dell’innovazione. Brainport Eindhoven ospita alcuni degli esperti di tecnologia, pensatori, esecutori e menti collaborative più accreditate al mondo. Dotata di una tecnologia all’avanguardia, la gamma di caricabatterieinnovativi diè pensata sia per i consumatori che per le aziende: è progettata per consentire ...