Zaniolo | infortunio agghiacciante | mignolo spezzato | com' è ridotto | Immagini forti

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Il Galatasaray ha iniziato la sua stagione e martedì si è dedicato a un'amichevole contro lo Sturm Graz, ma la partita per Nicolònon è andata per il meglio. L'ex Roma è stato protagonista di un bruttonell'amichevole: dopo un contrasto, è caduto con il peso sulla sua mano e si è fratturato il ditodella mano sinistra. Ledella gara mostrano come il dito sia completamente distorto e fuori dalla normale posizione. Undoloroso inizialmente e particolarmente fastidioso per il recupero. Dopo l', che si è verificato poco dopo l'ora di gioco,è stato sostituito da Olimpiu Morutan. Ahi: ilsinistro si torce, ora la riabilitazione All'inizio, l'attaccante ...