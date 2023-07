Zaky libero | Meloni | “Domani Patrick in Italia Ringrazio Al Sisi” Noury Amnesty | “Giorno di felicità”

Il co - portavoce di Europa Verde e deputato di AVS Angelo Bonelli ricorda invece cosa significa la mossa del presidente egiziano: 'Siamo contenti che Patrick Zaki torni, possa tornare a ...Il co - portavoce di Europa Verde e deputato di AVS Angelo Bonelli ricorda invece cosa significa la mossa del presidente egiziano: 'Siamo contenti che Patrick Zaki torni, possa tornare a ...

Al-Sisi concede la grazia a Patrick Zaki: potrebbe tornare libero già stasera RaiNews

Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla ...Soddisfazione bipartisan da parte della politica, gioia per chi dal primo giorno ha lottato per tenere accessi i riflettori. Così l’Italia festeggia la notizia della grazia per Patrick Zaki: dopo la c ...