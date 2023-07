Zaky libero | Meloni | “Domani Patrick in Italia Ringrazio Al Sisi e l’intelligence egiziana” La premier esulta per il risultato ma dimentica Regeni

(Di mercoledì 19 luglio 2023) “Voglio ringraziare Alper questo gesto molto importante”. Così laGiorgiain un videomessaggio rivendica il successo per la grazia concessa dal presidente egiziano aZaki. Ildi una lunga trattativa, cominciata dopo l’arresto del ricercatore dell’Università di Bologna nel febbraio 2020. La presidente del Consiglio racconta: “Fin dal nostro primo incontro a novembre, io non ho mai smesso di porre la questione e ho sempre riscontrato da parte sua attenzione e disponibilità“.per ilottenuto dal suo governo e ringrazia Al, il leader del regime de Il Cairo che da anni, però, nega all’verità e giustizia per la morte di Giulio. ...

Il co - portavoce di Europa Verde e deputato di AVS Angelo Bonelli ricorda invece cosa significa la mossa del presidente egiziano: 'Siamo contenti che Patrick Zaki torni, possa tornare a ...Il co - portavoce di Europa Verde e deputato di AVS Angelo Bonelli ricorda invece cosa significa la mossa del presidente egiziano: 'Siamo contenti che Patrick Zaki torni, possa tornare a ...

Al-Sisi concede la grazia a Patrick Zaki: potrebbe tornare libero già stasera RaiNews

Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla ...Soddisfazione bipartisan da parte della politica, gioia per chi dal primo giorno ha lottato per tenere accessi i riflettori. Così l’Italia festeggia la notizia della grazia per Patrick Zaki: dopo la c ...