Zaki torna libero | ?«A Bologna sabato mattina Grazie al Governo italiano» Telefonata tra Meloni e Al-Sisi

Giordano fa una tirata d'orecchie al governo Meloni, da cui si aspetta qualcosa in più: 'Benissimo chea casa Patrick, benissimo i soldi del Pnrr che arrivano, ma tutto ciò non basta ai ...'Detto questo, lasciami aggiungere: benissimo chea casa, benissimo i soldi del Pnrr. Ma non passa ai cittadini italiani questa grande tranquillità , che la vorrebbero vedere a casa loro', ...Amnesty: 'Ora auspichiamo chepossa viaggiare' 'Ottima notizia. Ora auspichiamo che possa presto beneficiare della libertà di viaggiare e che questa comprenda ovviamente quella di viaggiare dall'...

Egitto, Patrick Zaki torna libero: "Grazie al governo italiano, sabato mattina sarò a Bologna" TGCOM

Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Mario Giordano, giornalista e conduttore di Fuori dal coro, ha partecipato in qualità di ospite all’edizione del 20 luglio di ...