Zaki graziato La decisione tra geopolitica e giustizia

Leggi su formiche

(Di mercoledì 19 luglio 2023) La sentenza ribaltata dalla grazia. Dalla condanna alla libertà. Patrickè libero, dopo il lungo calvario che dura dal febbraio 2020 – l’accusa a suo carico, per via di alcune frasi contenute in un pezzo pubblicato nel 2019, era quella di diffusione di false notizie – il destino del giovane ricercatore sembrava essere segnato dalla sentenza di condanna emessa dal tribunale di Mansoura: tre anni. Poi, ladel presidente Abdel Fatah al-Sisi ha riscritto una storia che pareva già definitiva. Concessa la grazia in base ai comma della costituzione egiziana. Trasversale la soddisfazione per ladel presidente egiziano, da parte degli esponenti politici italiani. I primissimi sono il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani e il titolare del dicastero alla Difesa, Guido Crosetto. “Il presidente egiziano ...