Zaia “Il federalismo unisce i Paesi | non è la secessione dei ricchi”

(Di mercoledì 19 luglio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Il mio sogno nel cassetto? Portare a casa la legge sull'autonomia differenziata”. Così Luca, presidente della Regione Veneto, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica Primo Piano dell'agenzia Italpress. “Il– aggiunge– non conosco nel mondo un sistema federalista che abbia fatto danni, ma conosco sistemi centralisti che hanno fatto molti danni. Ilnon è ladei”. Il governatore veneto rispondendo alle domande di Brachino ha affrontato diversi temi. Commentando la decisione della Bce di innalzare i tassi d'interesse ha detto che “Christine Lagarde fa rimpiangere Draghi. E' innegabile che Lagarde segni il distacco con il popolo. Anche perchè c'è modo e modo di ...

ROMA - "Il mio sogno nel cassetto Portare a casa la legge sull'autonomia differenziata". Così Luca, presidente della Regione Veneto, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica Primo Piano dell'agenzia Italpress. sat/mrv... prevede un'evoluzione del, un percorso per attribuire alle Regioni competenze ... Così commenta il presidente del Veneto Luca. "Un governo che passa dalle parole ai fatti . Questo è l'...ROMA - "Il mio sogno nel cassetto Portare a casa la legge sull'autonomia differenziata". Così Luca, presidente della Regione Veneto, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica Primo Piano dell'agenzia Italpress. sat/mrv

Zaia 'Il federalismo non è la secessione dei ricchi' Tiscali Notizie

ROMA (ITALPRESS) – “Il mio sogno nel cassetto Portare a casa la legge sull’autonomia differenziata”. Così Luca Zaia, ...ROMA - “Il mio sogno nel cassetto Portare a casa la legge sull’autonomia differenziata”. E poi: "Il federalismo non è la secessione dei ricchi". E' ...