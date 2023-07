WWE | Svolta sempre più dark per Baron Corbin | cambio di personaggio in vista!

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Nel corso degli ultimi episodi di NXT abbiamo assistito a svariati video package dedicati a. L’ex Mr Money in The Bank, dopo aver messo alle spalle il suo passato, è alla ricerca del vero se stesso ed il tutto ha preso una piega molto oscura. Cos’è accaduto ieri notte ad NXT? La vignetta di settimana scorsa ci aveva mostratoin viaggio. Il fu Lone Wolf aveva lasciato la sua abitazione preso dal dissidio interiore.ha deciso di fermarsi in un luogo sinistro presenziato da un uomo misterioso. Questa settimana abbiamo scoperto dei nuovi risvolti:vuole di nuovo essere considerato rispettabile, temibile e l’obiettivo è quello di tornare ad essere campione. Il segmento di si è concluso lo smascheramento dell’uomo misterioso: si trattava ...

Si trattava di unastorica per la Marvel perchè sarebbe stato il primo cinecomic ad avere ... essendosi esibito più volte in( di recente a Backlash ). "Adoro il wrestling. Sono cresciuto ...C'è aria dinel mondo dell'intrattenimento del ring, con la prossima fusione tra UFC e: in futuro potremmo assistere a match tra star come Jones e John Cena. È stato firmato un accordo miliardario per ...Si trattava di unastorica per la Marvel perchè sarebbe stato il primo cinecomic ad avere ... essendosi esibito più volte in( di recente a Backlash ). "Adoro il wrestling. Sono cresciuto ...

WWE: Novità importanti sui Creed Brothers *RUMOR* Spazio Wrestling

È passato molto tempo dall'ultima volta che i fan della WWE hanno visto Bray Wyatt in un qualsiasi evento televisivo della compagnia. La preoccupazione per le sue condizioni, fisiche e forse psicologi ...In un’intervista con Mark Andrews nel suo My Love Letter To Wrestling, Natalya ha parlato del lavoro che lei e il marito TJ Wilson svolgono nel loro ‘Dungeon’ dove settimanalmente allenano altri ...