WWE | Ricochet preferito ad LA Knight come avversario di Logan Paul per SummerSlam | a confermarlo è lo stesso influencer

Logan Paul ehanno dato ancora una volta spettacolo finendo su dei tavoli posizionati all'... Money in the Bank: le nostre interviste alle stelle dellaGunther supera Riddle... ma Drew è ...... direttamente dalla O2 Arena di Londra e disponibile sulNetwork . Una notte in cui si ... Occhio però al veterano Nakamura, all'intelligenza di LA Knight e alle schegge impazzite, Butch e ...Logan Paul ehanno dato ancora una volta spettacolo finendo su dei tavoli posizionati all'... Money in the Bank: le nostre interviste alle stelle dellaGunther supera Riddle... ma Drew è ...

WWE: Logan Paul vs Ricochet potrebbe essere l’opener di SummerSlam, ecco il motivo Zona Wrestling

Bleacher Report catches you up on the latest news from the WWE Universe. Rollins Says He Has Been Nursing Back Injuries for Years Seth Rollins is the ...The state has also produced some big-name wrestlers to grace the WWE, and we’ll take a look at a few of them right below. Popular high-flyer Ricochet, whose real name is Trevor Mann, is on WWE’s Raw ...