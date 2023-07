WWE | NXT non perde un colpo e gli ascolti in salita lo dimostrano

(Di mercoledì 19 luglio 2023) La scorsa notte è andata in onda su USA Network la puntata settimanale di NXT, che per quanto riguarda i dati sugliha fatto registrare una media di circa 746.000 spettatori e un rating di 0.21 nella fascia demografica 18-49.inI numeri che risultano essere in, vanno di pari passo con quanto sta facendo vedere lo show negli ultimi tempi, ovvero un prodotto di qualità e molto godibile da seguire, quindi non sorprende che riesca a mantenersi su buoni numeri per quanto riguarda gli. WWE NXT last night on USA Network (8-10pm):746,000 viewersP18-49 rating: 0.21Dark Side of the Ring (Abdullah the Butcher) on VICE (10-11pm):178,000 viewersP18-49 rating: 0.06 pic.twitter.com/SjqJ8jA9jc— Wrestlenomics (@wrestlenomics) July 19, 2023

NXT has some great talent, but from Carmelo Hayes, to Wes Lee, to the women's division, they are looking bad against the stars of Raw and SmackDown.