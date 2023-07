WWE | Il primo di una lunga serie? “Dirty” Dom conquista il North American Title ad NXT

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Ancora una settimana di straordinari per il Judgment Day che dopo aver preso parte a Raw lunedì, si è spostato interamente ad NXT dove Dominik Mysterio ha affrontato Wes Lee con in palio ilChampionship. Sette giorni fa, dopo aver ritrovato l’armonia, il quartetto si è preso NXT e stanotte hanno provato a replicare. Ancora un assist per la Mami Per Dominik quello di stanotte è stato il secondo match combattuto ad NXT, dove esordì oltre un anno fa battendo in un paio di minuti Raul Mendoza. Un compito più arduo lo ha atteso stanotte, il regno di Wes Lee è arrivato a quasi nove mesi e in molti hanno fallito nel provare a togliergli la cintura. Come sempre al fianco di Dominik è spiccata la presenza della campionessa mondiale WWE Rhea Ripley, che sin da subito da bordo ring ha protetto il suo Dom Dom. Il giovane Mysterio come ...