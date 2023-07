WWE | Il futuro di Gable Steveson verrà rivelato settimana prossima a NXT | pausa in arrivo dal pro-wrestling?

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 19 luglio 2023) La WWE ha annunciato un importante segmento per il prossimo episodio di NXT, l’ultimo prima di Great American Bash, premium live event in programma domenica 30 luglio., recentemente apparso durante l’NXT Underground Match, prenderà una decisione “sul suo”, con diversi insider che danno per scontato l’addio alla WWE ed al pro-in generale.ha firmato per la federazione di Stamford due anni fa, senza mai effettivamente debuttare sul ring. Ma non solo. Il go-home show pre-PLE vedrà anche due match: uno chiuderà la faida tra Dana Brooke e Cora Jade mentre il Six Man Tag-Team Match con coinvolti Carmelo Hayes e Ilja Dragunov potrebbe accedere e non poco gli animi in vista del match titolato. Ecco la card confermata ad oggi per la...