WTA Palermo 2023 | Jasmine Paolini batte Arantxa Rus e approda agli ottavi di finale

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Un lampo nella notte.ce l’ha fatta: la toscana (n.52 del ranking) ha piegato la resistenza dell’olandeseRus (n.62 del mondo) nel primo turno del torneo disul punteggio di 6-4 5-7 6-2 in 2 ore e 10 minuti di partita.ha avuto il merito di rimanere sempre molto focalizzata nel confronto, venendo fuori alla distanza. Neglidici sarà ad attenderla l’ucraina Dayana Yastremska (n.149 del ranking). Nel primo setparte con il piglio giusto, mettendo sotto pressione l’avversaria con una palla break in apertura, non sfruttata.trova concretezza nel quinto gioco quando, con alcuni colpi di pregevole fattura, crea lo strappo. Senza concedere chance all’olandese, l’italiana ...

Nuria Brancaccio affronterà Sara Sorribes Tormo nel secondo turno del torneo250 di2023 (terra) . Vittoria al debutto contro Andrianjafitrimo, la tennista azzurra va a caccia del bis. L'asticella però ora si alza dato che dall'altra parte della rete ci sarà la ...Camilla Rosatello affronterà Emma Navarro nel secondo turno del torneo250 di2023 (terra) . Non vuole smettere di sognare la tennista azzurra, in tabellone grazie a una wild card, che al primo turno ha travolto l'elvetica Golubic, centrando la prima vittoria ...... torneo internazionale di tennis in corso asui campi in terra rossa del Country Time Club. ...intervenuti alla cerimonia di consegna del Premio Ussi Estate anche il vicepresidente della...

Palermo, sorteggiato il tabellone: sarà subito Kasatkina contro Trevisan La Gazzetta dello Sport

Lucia Bronzetti esce di scena all'esordio del WTA 250 di Palermo. E per lei questa sconfitta ha più di un motivo per essere difficile da digerire: non solo per la rimonta della russa Erika Andreeva (4 ...Si chiude subito l'avventura di Martina Trevisan nel torneo WTA di Palermo. L'azzurra non è riuscita a sopraffare la numero uno del tabellone, la russa Daria Kasatkina, che ha avuto la meglio con il p ...