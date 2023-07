Wta Budapest 2023 | programma | orari e ordine di gioco giovedì 20 luglio

Leggi su sportface

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Nella giornata di domani,20, si giocheranno gli ottavi di finale del Wta 250 di. Nessuna italiana in Ungheria con la testa di serie numero 9 Podoroska che aprirà la giornata contro Siskova. A seguire la sfida tra Timofeeva e Shnaider e il match tra la tennista di casa Bondar e la testa di serie numero 6 Avanesan. Chiude la giornata Toth-Baindl. Qui di seguito ilcompleto. CENTRE COURT a partire dalle 11 (9) Podoroska vs Siskova a seguire Shnaider vs Timofeeva a seguire Bondar vs (6) Avanesan a seguire Toth vs Baindl SportFace.