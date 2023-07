Wicked | il regista Jon M Chu svela che mancavano pochi giorni alla fine delle riprese

(Di mercoledì 19 luglio 2023) IlJon M. Chu ha aggiornato i fan sulla situazionedel filmndo che il lavoro sul set era quasi finito prima dello sciopero degli attori. Ledinon si sono ancora concluse: ilJon M. Chu ha infatti aggiornato i fan via Twitter sulla situazione dell'adattamento del popolare musical. Lo sciopero degli attori ha obbligato la produzione a fare una pausa, non nascondendo il suo disappunto. La situazione del film Rispondendo alle domande dei fan di, il filmmaker ha spiegato: "Non abbiamo concluso il lavoro. Siamo solo in pausa finodello sciopero e poi potremo finire gli ultimi pezzi del film....

Le riprese dinon si sono ancora concluse: ilJon M. Chu ha infatti aggiornato i fan via Twitter sulla situazione dell'adattamento del popolare musical. Lo sciopero degli attori ha obbligato la ...22),Expectation (14 luglio, 21), Cettina Donato & Zoe Pia (19 luglio), Seven Seas Orchestra ... in cui nulla di ciò che è, lo è davvero', spiega il. 'Qui Shakespeare si lascia andare a ...Nel team creativo che ha affiancato ilMichael Chaves troviamo il direttore della fotografia Tristan Nyby (The Conjuring: The Devil Made Me Do It, The Dark and the), lo scenografo ...

Wicked: il regista Jon M. Chu svela che mancavano pochi giorni alla ... Movieplayer

Il regista Jon M. Chu ha aggiornato i fan sulla situazione delle riprese del film Wicked, svelando che il lavoro sul set era quasi finito prima dello sciopero degli attori.