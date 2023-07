WhatsApp down | messaggi bloccati sull’app in Italia | ecco cosa sta succedendo

(Di mercoledì 19 luglio 2023)è in palla in larga parte d’dalle 22 di circa di questa sera, mercoledì 19 luglio. I problemi per l’app già popolare distica riguardano tanto la versione “classica” mobile quanto quella web. Lo evidenzia, al di là del boom di singole segnalazioni, il sitodetector, che monitora le anomalie della rete: dalle 22 si nota un’impennata delle segnalazioni di malfunzionamento, con impossibilità di inviare e ricevere. Su Twitter, arriva il profilo @WaBetaInfo che monitora l’applicazione conferma le «gravi interruzioni di servizio». Ancora nessun aggiornamento o comunicazione ufficiale sul problema da parte di Meta, società che controlla, oltre a Facebook e Instagram, anche. È la terza volta in poco più di un mese che l’applicazione riscontra ...

AGGIORNAMENTO ORE 22:50 - Problema rientrato, ha ripreso a funzionare. non funziona . Non si possono inviare messaggi, né tantomeno riceverli, per quello che è un disservizio che va avanti ormai da circa un'ora. Se pensavate che si trattasse di un ... Come sempre, comunque, vi ricordiamo che il potrebbe risolversi molto rapidamente , forse nel giro di qualche minuto o, nel peggiore dei casi, di qualche ora.

