Welfare | al via la prima sperimentazione per il benessere dei lavoratori della microimpresa bergamasca

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Spazi ricreativi nei giorni di chiusura delle scuole dedicati ai figli dei dipendenti, progetti estivi settimanali, stireria aziendale con ritiro e consegna dei capi in azienda. Sono alcuni dei servizi diaziendale pensati per ie le lavoratrici delle microimprese bergamasche. A queste realtà, con meno di 10 dipendenti e fatturato entro i 2 milioni di euro, è dedicata lapromossa sul territorio locale da Confcooperative Bergamo,Lynx e Confimi Industria Bergamo, finanziata da un bando di Regione Lombardia gestito da Ats Bergamo. Obiettivo dell’iniziativa, che al momento coinvolge 25 aziende per un totale di oltre 120 dipendenti, è favorire la promozione di servizi concretamente a sostegnopersona, con una particolare attenzione alla conciliazione tra la ...