Walter Veltroni | un uomo ostinato

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Vanity Fair compie 20 anni. Vent'anni di incontri, di emozioni, di avventure e scoperte. Per questo straordinario anniversario ripubblicheremo dal nostro archivio, ogni giorno, alcuni pezzi indimenticabili. Come quello di oggi in occasione della ricorrenza della morte di Paolo Borsellino, avvenuta il 19 luglio 1992