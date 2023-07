Wagner annuncia la chiusura della base russa

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Il gruppo mercenariolasua. I combattentisaranno trasferiti in Bielorussia come da accordo con il presidente Lukashenko. Secondo indiscrezioni, già oltre 700 combattentisi sono stabiliti in Bielorussia. Il gruppo I membri del gruppo mercenariohannoto la

Il filmato condiviso lunedì scorso dal canale Telegram Razgruzka Vagnera ('Scaricamento di') mostrava i combattenti che abbassavano cerimoniosamente la bandiera die il tricolore russo ...Sarà cancellato a partire dal 30 luglio il campo di addestramento del Gruppoa Molkino, nel sudovest della Russia. Ad annunciarlo gli stessi mercenari sui canali Telegram vicini alla milizia di Yevgeny Prigozhin, oltre ad alcuni media russi come l'indipendente Meduza.Così su Twitter la ministra per il Clima polacca, Anna Moskwa,che Varsavia ha presentato ... Polonia in allerta per laal confine: battaglione alla frontiera

Il gruppo Wagner annuncia la chiusura della base in Russia Globalist.it

I membri del gruppo mercenario Wagner hanno annunciato la chiusura della base principale del gruppo nel sud della Russia mentre si ridistribuisce nella vicina Bielorussia ...Un’altra ‘cartolina’ storica, uscita dal cilindro dello studioso Gian Biagio Furiozzi, amico di Perugia Today. Esordisce premettendo. “Richard Wagner (Lipsia 1813 – Venezia 1883) è stato uno dei mass ...